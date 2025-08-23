A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A13 BOLOGNA-PADOVA
Roma, 23 agosto 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di martedì 26 alle 5:00 di mercoledì 27 agosto:
sarà chiuso, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli (da Milano e da Firenze), il ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
-da Milano verso Padova: anticipare l’uscita alla stazione di Bologna Borgo Panigale, al km 4+800 della A14, percorrere il Ramo Verde e la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio;
-da Firenze verso Padova: anticipare l’uscita alla stazione di Bologna Casalecchio, al km 0+800 del Raccordo di Casalecchio, percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio;
-dalle 21:00 di mercoledì 27 alle 5:00 di giovedì 28 agosto:
sarà chiuso, per chi proviene da Ancona, il ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova, per consentire attività di ispezione sottopasso.
In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Bologna Fiera, al km 15+500 della A14, percorrere la Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio.