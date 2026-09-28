A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A13 BOLOGNA-PADOVA

A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE BOLOGNA ARCOVEGGIO

Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto e sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, nelle due notti di mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre, con orario 21:00-5:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A14 Bologna-Taranto:

-sarà chiusa, per chi proviene da Milano/Firenze, l’immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.

In alternativa, uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio, percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio, oppure proseguire sulla A14, verso Ancona, uscire a bologna Fiera e rientrare dalla stessa stazione in direzione A13/Padova.

Sulla A13 Bologna-Padova:

-sarà chiusa la stazione di Bologna Arcoveggio, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire a Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.