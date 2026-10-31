A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI VAL VIBRATA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI VAL VIBRATA
Roma, 31 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Val Vibrata, in entrata verso Ancona.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di San Benedetto del Tronto.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.