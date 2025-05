A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI RIMINI SUD

Roma, 23 maggio 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di finitura del piano di riqualifica delle barriere di sicurezza del cavalcavia di svincolo e successiva rimozione del cantiere, nelle tre notti di lunedì 26, martedì 27 e mercoledì 28 maggio, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Rimini sud, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona/Pescara.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Bologna: Rimini nord;

verso Ancona/Pescara: Riccione.