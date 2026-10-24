A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI PESCARA SUD FRANCAVILLA E AREA DI SERVIZIO ALENTO OVEST
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI PESCARA SUD FRANCAVILLA E AREA DI SERVIZIO ALENTO OVEST
Roma, 24 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 27 e mercoledì 28 ottobre, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Pescara sud Francavilla, in entrata verso Bari.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ortona;
-sarà chiusa l’area di servizio “Alento ovest”, situata nel tratto compreso tra Pescara sud Francavilla e Ortona, verso Bari.
Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta, all’interno dell’area di servizio, dalle 18:00 di martedì 27 e di mercoledì 28 ottobre, fino alla riapertura della stessa.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.