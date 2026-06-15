A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI PEDASO E USCITA STAZIONE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI PEDASO E USCITA STAZIONE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Roma, 15 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 18 alle 6:00 di venerdì 19 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Pedaso, in entrata verso Pescara.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Grottammare;
-sarà chiusa la stazione di Roseto degli Abruzzi, in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Giulianova Mosciano Sant’Angelo.