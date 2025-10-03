A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI MONTEMARCIANO E AREA DI SERVIZIO ESINO OVEST

Roma, 3 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle tre notti di lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Montemarciano, in entrata verso Ancona.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ancona nord;

-nelle due notti di giovedì 9 e venerdì 10 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Montemarciano, in entrata verso Ancona.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ancona nord.

-nelle due notti di giovedì 9 e venerdì 10 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Esino ovest”, situata nel tratto compreso tra Montemarciano e Ancona nord, verso Ancona.

Si precisa che, nelle stesse notti, ma con orario 20:00-6:00, verrà istituito il divieto di sosta all’interno della suddetta area di servizio.