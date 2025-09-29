A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI FERMO
Roma, 29 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà necessario installare una deviazione di carreggiata tra il km 281+300 e il km 276+400.
Di conseguenza, la stazione di Fermo sarà chiusa in entrata verso Ancona/Bologna, nelle due notti di martedì 30 settembre e mercoledì 1 ottobre.
In alternativa si consiglia di entrare a Porto Sant’Elpidio.