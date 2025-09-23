A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI FANO

Per lavori esterni alla rete Aspi

Roma, 23 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire ad Anas di effettuare lavori esterni alla piattaforma autostradale, nelle due notti di mercoledì 24 e giovedì 25 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Fano, in entrata in entrambe le direzioni, Ancona e Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Ancona: Marotta Mondolfo;

verso Bologna: Pesaro Urbino.