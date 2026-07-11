A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI FANO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI FANO
Roma, 11 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione e attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, sarà necessario installare una deviazione di carreggiata.
Di conseguenza, sarà chiusa la stazione di Fano, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 luglio, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona/Pescara;
-dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 5:00 di giovedì 16 luglio, sarà chiusa in entrata verso Bologna.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Bologna: Pesaro;
verso Ancona/Pescara: Marotta Mondolfo.