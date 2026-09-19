A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI CESENA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI CESENA
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 19 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di competenza del Comune di Cesena, nelle tre notti di martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 settembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Cesena, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Bologna: Cesena nord;
verso Ancona: Valle del Rubicone.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.