A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI CASTEL SAN PIETRO E TRATTO CASTEL SAN PIETRO-BOLOGNA SAN LAZZARO

Roma, 2 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di martedì 2alle 5:00 di mercoledì 3 dicembre, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiusa la stazione di Castel San Pietro, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Bologna: Bologna San Lazzaro;

verso Ancona: Imola;

-nelle due notti di mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre, con orario 21:00-5:00, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, verso Bologna.

L’area di servizio “Sillaro est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nelle stesse notti, ma con orario 20:00-5:00. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, SP31, via Stradelli Guelfi, via Caselle e rientrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro.