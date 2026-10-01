A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI CANOSA E AREA DI SERVIZIO CANNE DELLA BATTAGLIA OVEST
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI CANOSA E AREA DI SERVIZIO CANNE DELLA BATTAGLIA OVEST
Roma, 1 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle opere in verde, dalle 22:00 di venerdì 2 alle 6:00 di sabato 3 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Canosa, in entrata verso Bari.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Andria Barletta;
-sarà chiusa l’area di servizio “Canne della Battaglia ovest”, situata nel tratto compreso tra Canosa e Andria Barletta, verso Bari.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.