A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI BOLOGNA FIERA

Roma, 6 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, nelle tre notti di martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Bologna Fiera, in entrata in entrambe le direzioni, A1 Milano-Napoli e Ancona.

In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso la A1 Milano-Napoli: Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova;

verso Ancona: Bologna San Lazzaro sulla stessa A14.