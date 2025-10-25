A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI BOLOGNA BORGO PANIGALE

Roma, 25 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in entrata in entrambe le direzioni, A1 Milano-Napoli (Milano) e Ancona, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29 ottobre;

-dalle 21:00 di giovedì 30 alle 5:00 di venerdì 31 ottobre.

Per consentire la chiusura completa dell’entrata della stazione, sarà necessario adottare i seguenti provvedimenti: sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per chi proviene dalla Tangenziale, l’uscita sarà obbligatoria sulla SS9 via Emilia, verso Modena.

Saranno chiusi i rami di svincolo che dalla SS9 via Emilia, per chi proviene da Bologna e da Modena, immettono all’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Valsamoggia sulla A1 Milano-Napoli, di Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova, di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio o ancora Bologna Fiera o Bologna San Lazzaro sulla stessa A14.