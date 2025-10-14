A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI ANDRIA BARLETTA

Roma, 14 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 16 e venerdì 17 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Andria Barletta, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Bari.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Pescara: Canosa;

in uscita per chi proviene da Bari: Trani, al km 638+100.