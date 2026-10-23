A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI ANDRIA BARLETTA E AREA DI SERVIZIO CANNE DELLA BATTAGLIA OVEST
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI ANDRIA BARLETTA E AREA DI SERVIZIO CANNE DELLA BATTAGLIA OVEST
Roma, 23 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 26 alle 6:00 di martedì 27 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Andria Barletta, in entrata verso Pescara.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Canosa;
-sarà chiusa l’area di servizio “Canne della Battaglia ovest”, situata nel tratto compreso tra Canosa e Andria Barletta, verso Bari.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.