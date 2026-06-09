A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA CIVITANOVA MARCHE MACERATA E USCITA ANCONA NORD
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA CIVITANOVA MARCHE MACERATA E USCITA ANCONA NORD
Roma, 9 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di mercoledì 10 alle 6:00 di giovedì 11 giugno, sarà chiusa la stazione di Civitanova Marche Macerata, in entrata verso Ancona.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Loreto;
-dalle 22:00 di giovedì 11 alle 6:00 di venerdì 12 giugno, sarà chiusa la stazione di Ancona nord, in uscita per chi proviene da Pescara.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ancona sud.