A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DELL’USCITA DELLA STAZIONE DI RICCIONE

Roma, 24 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle pensiline di stazione, sarà chiusa la stazione di Riccione, in uscita per chi proviene da Bologna e da Ancona, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di questa sera, lunedì 24, alle 5:00 di martedì 25 novembre;

-nelle tre notti di mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 novembre, con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:

per chi proviene da Bologna: Rimini sud;

per chi proviene da Ancona: Cattolica.