A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DELL’USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA FIERA
Roma, 24 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 novembre con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Bologna Fiera, in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di uscire a Bologna San Lazzaro, sulla stessa A14, oppure a Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna Padova.