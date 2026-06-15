A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DELL’USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA BORGO PANIGALE

Roma, 15 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle pensiline di stazione, nelle due notti di mercoledì 17 e giovedì 18 giugno, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa l’uscita di Bologna Borgo Panigale, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli e da Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, o di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova, o di Valsamoggia, sulla A1 Milano-Napoli.