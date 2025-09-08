A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DELLE STAZIONI DI FOGGIA, BITONTO, CERIGNOLA EST E SAN SEVERO
Roma, 8 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di questa sera, lunedì 8, alle 6:00 di martedì 9 settembre, sarà chiusa la stazione di Foggia in uscita e in entrata.
In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Foggia Zona Industriale e San Severo;
-dalle 22:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 settembre, sarà chiusa la stazione di Cerignola est, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Canosa e Foggia Zona Industriale;
-dalle 22:00 di giovedì 11 alle 6:00 di venerdì 12 settembre, sarà chiusa la stazione di Bitonto in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Bari sud e Molfetta;
-dalle 22:00 di giovedì 11 alle 6:00 di venerdì 12 settembre, sarà chiusa la stazione di San Severo in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Foggia e Poggio Imperiale.