A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DELLE STAZIONI DI BITONTO E BARI SUD IN MODALITA’ ALTERNATA

Roma, 20 maggio 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di martedì 20 e mercoledì 21 maggio, con orario 22:00-6:00, saranno chiuse le stazioni di Bitonto, in entrata verso Bari e di Bari sud in entrata verso Taranto, in modalità alternata.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura di Bitonto: Bari sud;

per la chiusura di Bari sud: Acquaviva delle Fonti.