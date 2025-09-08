A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DELLA STAZIONE DI RIMINI NORD
Roma, 8 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Rimini nord nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 21:00 di martedì 9 alle 5 di mercoledì 10 settembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna e da Ancona;
-nelle due notti di mercoledì 10 e giovedì 11 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna;
-dalle 22:00 di venerdì 12 alle 06:00 di sabato 13 settembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consigliano le stazioni di Rimini sud o Valle Rubicone.