A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DELLA STAZIONE DI RIMINI NORD IN MODALITA’ ALTERNATA

Roma, 1 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna -Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti consecutive di mercoledì 3 e giovedì 4 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Rimini Nord, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona, e in uscita da entrambe le provenienze, Bologna e Ancona, in modalità alternata.

In alternativa, si consigliano le stazioni di Rimini sud o Valle del Rubicone.