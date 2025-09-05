A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DELLA STAZIONE DI LANCIANO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DELLA STAZIONE DI LANCIANO
Roma, 5 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Lanciano, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
dalle 22:00 di lunedì 8 alle 6:00 di martedì 9 settembre
-sarà chiusa la stazione di Lanciano, in uscita da entrambe le provenienze, Bari e Pescara;
In alternativa, si consiglia: da Pescara: Val di Sangro; da Bari: Ortona.
Dalle 22:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 settembre
-sarà chiusa la stazione di Lanciano, in entrata in entrambe le direzioni, Bari e Pescara.
In alternativa, si consiglia: verso Pescara: Ortona; verso Bari: Val di Sangro.