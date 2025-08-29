A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DELLA STAZIONE DI FAENZA

Roma, 29 agosto 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Faenza nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di lunedì 1 alle 5:00 di martedì 2 settembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consigliano le stazioni di Forlì o Imola;

-dalle 21:00 di martedì 2 alle 5:00 di mercoledì 3 settembre, sarà chiusa in uscita, per chi proviene da Ancona e in entrata in entrambe le direzioni, Ancona e Bologna.

In alternativa si consigliano le stazioni di Forlì o Imola;

-dalle 21:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 settembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consigliano le stazioni di Imola o Forlì.