A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DELLA STAZIONE DI FAENZA

Roma, 8 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Faenza, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 settembre.

Si ricorda la concomitante chiusura, per lavori di pavimentazione, del tratto compreso tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona, dalle 21:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 12 settembre.

In alternativa si consigliano le stazioni di Imola e di Forlì.