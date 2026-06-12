A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DELLA STAZIONE DI CESENA

Roma, 12 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, lunedì 15, martedì 16 e giovedì 18 giugno, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Cesena, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona, e in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cesena nord oppure di Valle del Rubicone.