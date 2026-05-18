A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DELLA STAZIONE DI CESENA

Roma, 18 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, la stazione di Cesena sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna-Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di giovedì 21 alle 5:00 di venerdì 22 maggio;

-dalle 22:00 di venerdì 22 alle 6:00 di sabato 23 maggio.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Valle del Rubicone oppure Cesena nord.