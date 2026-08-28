A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO VASTO NORD-VAL DI SANGRO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO VASTO NORD-VAL DI SANGRO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 28 agosto 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 23:00 di lunedì 31 agosto alle 5:00 di martedì 1 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Vasto nord e Val di Sangro, verso Pescara.
Di conseguenza, l’area di servizio “Sangro est”, situata nel suddetto tratto, non sarà raggiungibile.
Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta all’interno dell’area di servizio dalle 19:00 di lunedì 31 agosto fino alla riapertura della stessa.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Vasto nord, percorrere la SS16 Adriatica in direzione Pescara e rientrare in A14 alla stazione di Val di Sangro;
-dalle 23:00 di martedì 1 alle 5:00 di mercoledì 2 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Val di Sangro e Vasto nord, verso Bari.
Di conseguenza, l’area di servizio “Sangro ovest”, situata nel suddetto tratto, non sarà raggiungibile.
Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta all’interno dell’area di servizio dalle 19:00 di martedì 1 settembre fino alla riapertura della stessa.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Val di Sangro, percorrere la SS16 Adriatica in direzione Foggia e rientrare a Vasto nord.