A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO VALLE DEL RUBICONE-CESENA VERSO BOLOGNA

Roma, 27 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Valle del Rubicone e Cesena, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-nelle quattro notti di lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 marzo, con orario 21:00-5:00;

-dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 d sabato 7 marzo.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valle del Rubicone, percorrere la viabilità ordinaria: SP33, SS9 via Emilia, SS726, via Golgi, via Cervese e rientrare in A14 alla stazione di Cesena.