A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO VAL DI SANGRO-VASTO NORD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 11 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività nell’ambito dei lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Val di Sangro e Vasto nord, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 14 alle 6:00 di martedì 15 settembre, sarà chiuso il tratto Val di Sangro-Vasto nord, verso Bari.

Di conseguenza, non sarà accessibile l’area di servizio “Sangro ovest”, situata nel suddetto tratto; inoltre, con orario 19:00-6:00, verrà istituito il divieto di sosta all’interno della stessa.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Val di Sangro, seguire in direzione SS16 Pescara-Foggia, immettersi poi sulla SS16 verso Foggia e A14/Bari e rientrare in A14 alla stazione di Vasto nord;

-dalle 22:00 di martedì 15 alle 6:00 di mercoledì 16 settembre, sarà chiuso il tratto Vasto nord-Val di Sangro, verso Pescara.

Di conseguenza, non sarà accessibile l’area di servizio “Sangro est”, situata nel suddetto tratto; inoltre, con orario 19:00-6:00, verrà istituito il divieto di sosta all’interno della stessa.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Vasto nord, seguire in direzione SS16 in direzione Pescara, immettersi poi sulla SS16 Adriatica verso Pescara e rientrare in A14 alla stazione di Val di Sangro.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.