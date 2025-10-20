A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO VAL DI SANGRO-ORTONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 20 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione dei portali di uscita delle stazioni, sarà chiuso il tratto compreso tra Val di Sangro e Ortona, in entrambe le direzioni, Pescara/Bologna e Bari, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di mercoledì 22 alle 5:00 di giovedì 23 ottobre, sarà chiuso il tratto Val di Sangro-Ortona, verso Pescara/Bologna.

Di conseguenza, le stazioni di Val di Sangro e di Lanciano saranno chiuse in entrata verso Pescara/Bologna.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Val di Sangro, seguire per SS16 verso Pescara e A14 Bologna-Bari e rientrare sulla A14 alla stazione di Ortona;

per la chiusura dell’entrata di Val di Sangro e Lanciano, verso Pescara/Bologna: Ortona;

-dalle 22:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 ottobre, sarà chiuso il tratto Ortona-Val di Sangro, verso Bari.

Di conseguenza, le stazioni di Ortona e di Lanciano saranno chiuse in entrata verso Bari.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ortona, seguire per SS16 verso Foggia e A14 Bologna-Bari e rientrare in A14 alla stazione di Val di Sangro;

per la chiusura dell’entrata di Ortona e Lanciano, verso Bari: Val di Sangro.