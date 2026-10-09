A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO TRANI-MOLFETTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 9 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Trani e Molfetta, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti di lunedì 12 e martedì 13 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto Trani-Molfetta, verso Bari.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Dolmen di Bisceglie ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Trani, percorrere la viabilità ordinaria: SP238 di Altamura verso Trani, SS16 Adriatica in direzione di Bari, SP112 Molfetta-Terlizzi verso Terlizzi e rientrare in A14 alla stazione di Molfetta, verso Bari;

-nelle due notti di mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto Molfetta-Trani, verso Pescara.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Dolmen di Bisceglie est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Molfetta, percorrere la viabilità ordinaria: SP112 Molfetta-Terlizzi verso Molfetta, SS16 in direzione di Foggia, SP238 verso Corato e rientrare in A14 alla stazione di Trani, verso Pescara.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.