A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SAN SEVERO-FOGGIA VERSO BARI

Roma, 27 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 2 e martedì 3 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra San Severo e Foggia, verso Bari.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Gargano ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternava, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Severo, percorrere la viabilità ordinaria: SS272 verso San Severo, SS16, sulla SS673 Tangenziale di Foggia verso Foggia e rientrare in A14 alla stazione di Foggia.