A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO RIMINI SUD-RIMINI NORD VERSO BOLOGNA

Roma, 9 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 12 e martedì 13 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini sud e Rimini nord, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS72 Consolare Rimini San Marino, SS16 Adriatica, via Tolemaide, via Solarolo, via Orsoleto e rientrare in A14 alla stazione di Rimini nord.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.