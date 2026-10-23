A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO RIMINI NORD-RIMINI SUD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 23 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini nord e Rimini sud, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di lunedì 26 alle 5:00 di martedì 27 ottobre, sarà chiuso il tratto Rimini nord-Rimini sud, verso Ancona, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini nord, percorrere la viabilità ordinaria: via Orsoleto, via Solarolo, via Tolemaide, SS16 Adriatica, SS72 Consolare Rimini San Marino e rientrare in A14 alla stazione di Rimini sud;

-dalle 22:00 di venerdì 30 alle 6:00 di sabato 31 ottobre, sarà chiuso il tratto Rimini sud-Rimini nord, verso Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS72 Consolare Rimini San Marino, SS16 Adriatica, via Tolemaide, via Solarolo, via Orsoleto e rientrare in A14 alla stazione di Rimini nord.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.