A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO RIMINI NORD-RIMINI SUD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 18 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini nord e Rimini sud, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di martedì 21 alle 5:00 di mercoledì 22 aprile, sarà chiuso il tratto Rimini nord-Rimini sud, verso Ancona, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria “Covignano”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini nord, percorrere la viabilità ordinaria: via Solarolo, via Tolemaide, SS16 Adriatica, SS72 Consolare Rimini San Marino e rientrare in A14 alla stazione di Rimini sud; -dalle 21:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 aprile, sarà chiuso il tratto Rimini sud-Rimini nord, verso Bologna, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione del ponte “sul fiume Marecchia”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS72 Consolare Rimini San Marino, SS16 Adriatica, via Tolemaide, via Solarolo, via Orsoleto e rientrare in A14 alla stazione di Rimini nord.