A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO RICCIONE-CATTOLICA VERSO ANCONA

Roma, 20 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 23 e mercoledì 24 giugno, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Riccione e Cattolica, verso Ancona.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Riccione, percorrere viale E. Berlinguer, la SS16 Adriatica, la SP17 e rientrare in autostrada a Cattolica.