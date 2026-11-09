A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO RICCIONE-CATTOLICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 9 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiuso il tratto compreso tra Riccione e Cattolica, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di mercoledì 11 alle 5:00 di giovedì 12 novembre, sarà chiuso il tratto Riccione-Cattolica, verso Ancona, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Riccione, percorrere la viabilità ordinaria: viale Enrico Berlinguer, SS16 Adriatica, SP17 e rientrare in A14 alla stazione di Cattolica;

-dalle 22:00 di giovedì 12 alle 6:00 di venerdì 13 novembre. sarà chiuso il tratto Cattolica-Riccione, verso Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cattolica, percorrere la viabilità ordinaria: SP17, SS16 Adriatica, viale Enrico Berlinguer e rientrare in A14 alla stazione di Riccione.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.