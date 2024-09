A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO POGGIO IMPERIALE-TERMOLI VERSO PESCARA

Roma, 16 settembre 2024 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Poggio Imperiale e Termoli, verso Pescara. Sarà contestualmente chiusa l’area di servizio Torre Fantine est, situata nel suddetto tratto; inoltre, nelle stesse notti, ma con orario 20:00-6:00, sarà disposto il divieto di sosta all’interno dell’area di servizio. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Poggio Imperiale, seguire per SS16 Adriatica verso Pescara e rientrare in A14 alla stazione di Termoli.