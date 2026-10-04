A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO POGGIO IMPERIALE-SAN SEVERO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 4 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Poggio Imperiale e San Severo, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di mercoledì 7 alle 6:00 di giovedì 8 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Poggio Imperiale e San Severo, verso Bari.

Di conseguenza, non sarà accessibile l’area di servizio “San Trifone ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Poggio Imperiale, seguire le indicazioni per SS16 Adriatica verso Foggia/San Severo, percorrere la SP 29 Circonvallazione di San Severo e rientrare in A14 alla stazione di San Severo, verso Bari;

-dalle 22:00 di giovedì 8 alle 6:00 di venerdì 9 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra San Severo e Poggio Imperiale, verso Pescara.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Severo, percorrere la Circonvallazione di San Severo, in direzione di San Paolo di Civitate Torremaggiore Apricena, la SS16 Adriatica verso Pescara fino a raggiungere lo svincolo di uscita per “Lesina-Gargano”, la SP37 e rientrare in A14 a Poggio Imperiale, verso Pescara.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.