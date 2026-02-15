A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PINETO-PESCARA NORD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 15 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione e attività nell’ambito dei lavori di ammodernamento della galleria “Fonte da Capo”, nelle due notti di mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarò chiuso il tratto compreso tra Pineto e Pescara nord, in entrambe le direzioni, Pescara/Bari e Ancona/Bologna.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili, verso Pescara/Bari l’area di servizio “Torre Cerrano ovest” e l’area di parcheggio “Fonte Antica ovest” e, in direzione di Ancona/Bologna, l’area di servizio “Torre Cerrano est” e l’area di parcheggio “Fonte Antica est”.

Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta all’interno delle aree di servizio “Torre Cerrano ovest” e “Torre Cerrano est”, dalle 18:00 di mercoledì 18 e di giovedì 19 febbraio, fino alla riapertura delle stesse.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Pescara/Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, seguire le indicazioni per SS16 direzione Pescara, immettersi poi sulla SS16 verso Pescara, seguire le indicazioni per A14 e rientrare in A14 alla stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo;

verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo, seguire le indicazioni per SS16 verso Ancona, immettersi poi sulla SS16 Adriatica verso Ancona, seguire le indicazioni per A14 e rientrare in A14 alla stazione di Atri Pineto.