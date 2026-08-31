A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PESCARA SUD-PESCARA OVEST VERSO ANCONA

Roma, 31 agosto 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività relative al piano di interventi per il risanamento della pavimentazione a seguito di eventi alluvionali, nelle tre notti di martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara sud Francavilla e Pescara ovest Chieti, verso Ancona/Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud Francavilla, seguire le indicazioni per Pescara/Ancona, percorrere la SS714 Tangenziale di Pescara verso Ancona e il Raccordo Autostradale Chieti-Pescara e rientrare in A14 alla stazione di Pescara ovest Chieti, verso Ancona/Bologna.