A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PESCARA SUD-PESCARA OVEST VERSO ANCONA

Roma, 5 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività relative al piano di interventi per il risanamento della pavimentazione a seguito di eventi alluvionali, nelle tre notti di martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara sud Francavilla e Pescara ovest Chieti, verso Ancona/Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud Francavilla, seguire le indicazioni per Pescara/Ancona, percorrere la SS714 Tangenziale di Pescara verso Ancona e il Raccordo Autostradale Chieti-Pescara e rientrare in A14 alla stazione di Pescara ovest Chieti, verso Ancona/Bologna.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.