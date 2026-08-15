A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PESCARA SUD FRANCAVILLA-ORTONA VERSO BARI

Roma, 15 agosto 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività relative al piano di interventi per il risanamento della pavimentazione a seguito di eventi alluvionali, nelle tre notti di martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 agosto, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara sud Francavilla e Ortona, verso Bari.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Alento ovest”, situata nel suddetto tratto.

Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta all’interno dell’area di servizio, dalle 18:00 di martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 agosto, fino alla riapertura della stessa.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud Francavilla, seguire direzione SS16 Pescara-Foggia, percorrere la SS16 verso Foggia e rientrare in A14 alla stazione di Ortona, verso Bari.