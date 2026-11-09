A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PESCARA OVEST CHIETI-PESCARA SUD FRANCAVILLA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 9 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara ovest Chiesti e Pescara sud Francavilla, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di giovedì 12 alle 6:00 di venerdì 13 novembre, sarà chiuso il tratto Pescara ovest Chieti-Pescara sud Francavilla, verso Bari.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Le Sirene ovest”, situata nel suddetto tratto; si precisa che verrà istituito il divieto di sosta, all’interno dell’area di parcheggio, dalle 18:00 di giovedì 12, fino alla riapertura del tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest Chieti, immettersi sul Raccordo Autostradale Chieti-Pescara verso Pescara, seguire per Foggia SS16 e rientrare in A14 a Pescara sud Francavilla, verso Bari; -dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 novembre, sarà chiuso il tratto Pescara sud Francavilla-Pescara ovest Chieti verso Ancona/Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud Francavilla, seguire le indicazioni per Pescara-Ancona, percorrere la SS714 Tangenziale di Pescara verso Ancona e il Raccordo Autostradale Chieti-Pescara verso Chieti e rientrare in A14 a Pescara ovest Chieti, verso Ancona/Bologna.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.