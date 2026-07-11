A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PESCARA OVEST CHIETI-PESCARA SUD FRANCAVILLA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 11 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività relative al piano di interventi per il risanamento della pavimentazione a seguito dei recenti eventi alluvionali, nelle tre notti di martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara ovest Chieti e Pescara sud Francavilla, in entrambe le direzioni, Bari e Ancona.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio “Le Sirene ovest” e “Le Sirene est”, situate nel suddetto tratto, rispettivamente verso Bari e in direzione di Ancona/Bologna.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest Chieti, immettersi sul Raccordo Autostradale Chieti-Pescara verso Pescara, seguire per Foggia SS16 e rientrare in A14 a Pescara sud Francavilla, verso Bari; verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud Francavilla, seguire le indicazioni per Pescara-Ancona, percorrere la SS714 Tangenziale di Pescara verso Ancona e il Raccordo Autostradale Chieti-Pescara verso Chieti e rientrare in A14 a Pescara ovest Chieti, verso Ancona.