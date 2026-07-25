A14 BOLOGNA-TARANTO CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PESCARA OVEST CHIETI-PESCARA NORD CITTA’ SANT’ANGELO VERSO ANCONA

Roma, 25 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività relative al piano di interventi per il risanamento della pavimentazione a seguito dei recenti eventi alluvionali, nelle tre notti di martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara ovest Chieti e Pescara nord Città Sant’Angelo, verso Ancona/Bologna.

Contestualmente l’allacciamento tra la A14 e la A25 Torano-Pescara, situato all’interno del suddetto tratto, non sarà raggiungibile da Bari verso Roma e da Roma verso Ancona.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Bari verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest Chieti, seguire per Raccordo Autostradale Chieti-Pescara in direzione Pescara, seguire per SS714, immettersi sulla SS714 in direzione Ancona, successivamente seguire per A14 Ancona-Bari e rientrare in A14 a Pescara nord Città Sant’Angelo;

da Bari verso Roma, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest Chieti, seguire per Raccordo Autostradale Chieti-Pescara in direzione Roma ed entrare in A25 rientro a A25-Villanova in direzione Roma;

da Roma verso Ancona, uscire in A25 a Villanova, seguire per Raccordo Autostradale Chieti-Pescara in direzione Pescara, seguire per SS714, immettersi sulla SS714 verso Ancona, successivamente seguire per A14 Ancona-Bari e rientrare in A14 a Pescara nord Città Sant’Angelo.